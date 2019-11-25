Бывший футболист "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро оценил игру форварда бьянконери Криштиану Роналду.
Напомним, что португалец после своей замены в матче 11-го тура Серии А с "Миланом" покинул стадион до окончания игры, разозлившись из-за такого решения тренера.
"Подобное поведение не красит игрока такого уровня, однако не стоит преувеличивать значение этого жеста, учитывая поведение Роналду в повседневной жизни. Он большой профессионал, и коллеги его уважают.
Роналду по-прежнему может многое дать этой команде. В этом сезоне он показывает менее яркую игру, но с февраля, когда пойдут матчи плей-офф Лиги чемпионов, он должен начать делать разницу", — цитирует Дель Пьеро AS.
В этом сезоне португалец провел за "Ювентус" 14 игр во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.
Sport24
Дель Пьеро: Роналду пока не очень ярок, но к решающим стадиям ЛЧ он должен добавить
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