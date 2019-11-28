Экс-полузащитник "Интера" Станкович получил должность в миланском клубе

Бывший полузащитник "Интера" Деян Станкович вернулся в миланский клуб, чтобы работать в нем в новой роли. Об этом сообщается на официальном сайте "Интера".41-летний серб будет работать в молодежной академии нерадзурри, где сосредоточится на формировании техники у детей.Станкович завершил карьеру летом 2013 года. Он возвращался в клуб, где в сезоне-2015/16 поработал на должности координатора, после чего ушел работать в УЕФА и на телевидении.