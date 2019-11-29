Клубы Серии А подписали письмо по борьбе с расизмом

Все 20 клубов Серии А подписали открытое письмо, в котором пообещали бороться с расизмом и постараться искоренить эту проблему из футбола. Это произошло после ряда инцидентов, случившихся по ходу сезона и вызвавших осуждение во всем мире.В сезоне-2019/20 Серии А было не менее трех случаев, когда футболисты подвергались расистским оскорблениям. Жертвами становились Ромелу Лукаку ("Интер"), Марио Балотелли ("Брешия") и Энрике Дальберт ("Фиорентина")."Мы должны публично признать, что у нас есть серьезные проблемы с расизмом.Никто не должен подвергаться насилию на расовой почве — в футболе или за его пределами — и мы больше не можем молчать по этому вопросу или ждать, пока он волшебным образом не исчезнет.Теперь мы должны действовать быстро, целенаправленно и сплоченно, и мы призываем вас, болельщиков, поддержать нас в этом жизненно важном начинании", — говорится в тексте письма.