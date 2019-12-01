"Ювентус" дома сыграл вничью с "Сассуоло"

В матче 14-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле поделил очки с "Сассуоло" - 2:2.



14 тур



Голы: Бонуччи, 21, Бога, 23, Капуто, 47, Роналду, 67



"Ювентус": Буффон, Алекс Сандро, Де Лигт, Бонуччи, Куадрадо, Бентанкур, Пьянич, Джан (Матюиди, 54), Бернардески (Дибала, 53), Роналду, Игуаин (Рэмзи, 79).



"Сассуоло": Турати, Толян, Марлон, Романья, Кирьякопулос, Маньянелли, Локателли, Джуричич (Мулдур, 72), Траоре (Дункан, 62), Бога, Капуто.



Предупреждения: Джуричич, 40, Локателли, 65, Толян, 78, Кирьякопулос, 82, Мулдур, 87, Пьянич, 89