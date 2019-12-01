В матче 14-го тура чемпионата Италии "Интер" дома обыграл СПАЛ со счетом 2:1.
Чемпионат Италии
14 тур
Гол: Мартинес, 16, 41 - Валоти, 50
Интер: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Д'Амброзио, Лацаро (Бираги, 76), Фалеро, Гальярдини (Валеро, 79), Брозович, Кандрева (Годин, 80), Лукаку, Мартинес
СПАЛ: Бериша, Викари, Томович, дос Сантос, Реца, Куртич, Вальдифиори (Флоккари, 70), Мургиа (Янкович, 82), Стрефезза (Ционек, 42), Валоти, Петанья
Предупреждения: Вальдифиори, 57, Д'Амброзио, 59, Мургиа, 77, Ционек, 80
"Интер" обыграл СПАЛ и возглавил таблицу Серии А
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