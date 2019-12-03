Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи заявил, что нападающий Криштиану Роналду продолжит выступать за туринцев и в сезоне-2020/21. Португалец, которому в феврале исполнится 35 лет, связан контрактом с "Юве" до лета 2022 года.
"По нашему мнению, Роналду заслужил "Золотой мяч-2019" (награда в итоге досталась нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, Роналду стал в голосовании третьим). Без сомнений, он останется в "Ювентусе" в следующем сезоне. Он хочет завоевать еще один "Золотой мяч" в составе "Ювентуса", и мы его поддерживаем.
Что касается зимнего трансферного окна, то в январе никого покупать не будем, да и продавать тоже, за исключением, может быть, Марио Манджукича", — цитирует Паратича Sky Sport Italia.
Sprot24.ru
Спортивный директор "Ювентуса": Роналду останется в клубе на следующий сезон
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