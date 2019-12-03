Бывший нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович подтвердил, что в январе 2020 года станет игроком итальянского клуба.
38-летний швед не стал уточнять, к какой именно команде присоединится, но ранее СМИ сообщали, что Златан продолжит карьеру в "Милане".
"Я присоединюсь к клубу, который должен вернуться на победный путь, должен обновить историю и сражаться против всех и всего. Только так я смогу найти необходимые стимулы, чтобы снова вас удивить. Это не просто выбор команды — есть и другие факторы, которые необходимо учитывать, в том числе интересы моей семьи. Скоро увидимся в Италии", — цитирует Ибрагимовича GQ Italia.
Ранее Ибрагимович уже защищал цвета "Милана" с 2010 по 2012 год. Также в Италии он выступал за "Интер" (2006-2009).
Sport24
Ибрагимович подтвердил, что продолжит карьеру в Италии
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