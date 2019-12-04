"Ювентус" хочет продлить контракт с Дибалой до 2024 года

Руководство туринского "Ювентуса" намерено предложить обновленное соглашение форварду Пауло Дибале. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.По информации источника, "бьянконери" хотят, чтобы аргентинец остался с ними до 2024 года. Годовой оклад, прописанный в новом контракте, составляет €9 млн в год плюс бонусы. Однако на днях сам футболист заявлял, что хочет получать в год по €10 млн.Напомним, что в данный момент договор Дибалы с "Юве" рассчитан до июня 2022 года.В текущем сезоне нападающий на клубном уровне принял участие в 12 матчах. За команду он оформил четыре забитых мяча в Серии А, а также сделал три результативные передачи. В турнирной таблице национального первенства туринцы находятся на второй строчке с 36 баллами.