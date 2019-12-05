Corriere dello Sport ответила на обвинения в расизме

Итальянская газета Corriere dello Sport отреагировала на критику заголовка.Издание анонсировало матч 14-го тура чемпионата Италии, разместив на обложке темнокожих нападающего Ромелу Лукаку и защитника Криса Смоллинга с заголовком "Черная пятница". Футбольное сообщество обвинило газету в проявлении расизма, недоумение выразили и итальянские клубы."Цифровые платформы? Я бы сказал, что это мусорные баки. В наши дни толпы правильно мыслящих людей заполонили сеть и пытаются обелить свои души. Пара нажатий по клавиатуре — и все, ты стал чище и лучше.Отрицание различий — это типичное поведение расиста, борющегося с расизмом. "Черная пятница" — для тех, кто хочет и может понять. Это лишь восхваление различий и гордость. Если вы не понимаете, это потому, что не можете.Невинный и обоснованный заголовок превратили в яд люди, которые полны яда внутри", - цитирует football-italia слова директора Corriere dello Sport Ивана Дзадзарони.