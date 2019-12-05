"Милан" и "Рома" забанили Corriere dello Sport за обложку "Черная пятница"

Футбольные клубы "Милан" и "Рома" отреагировали на скандальную обложку нового номера итальянской газеты Corriere dello Sport, который вышел с заголовком "Чёрная пятница" и изображением форварда "Интера" Ромелу Лукаку и защитника римлян Криса Смоллинга."Милан" и "Рома" приняли решение запретить сотрудникам Corriere dello Sport посещать их тренировки до конца 2019 года. Кроме того, в этот период футболисты обеих команд не будут общаться с журналистами издания.Обложка газеты с заголовком "Чёрная пятница" была посвящена предстоящему матчу "Интера" и "Ромы" в 15-м туре итальянской Серии А. Встреча состоится Милане на стадионе "Сан-Сиро" завтра, 6 декабря, начало — в 22:45 мск.