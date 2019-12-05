Лукаку - о "Черной пятнице": самый тупой заголовок, что я видел

No one:



Absolutely nobody:



Not a single soul:



Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH — AS Roma English (@ASRomaEN) December 5, 2019

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку прокомментировал неоднозначный анонс матча с "Ромой", сделанный итальянской газетой Corriere dello Sport. Издание разместило на обложке темнокожих защитника Криса Смоллинга и Лукаку с заголовком "Черная пятница"."Вместо того, чтобы сосредоточиться на сражении команд, Corriere dello Sport выходит с самым тупым заголовком, что я видел на протяжении карьеры.Вы, ребята, продолжаете подпитывать негатив и проблему расизма. Вместо того, чтобы говорить о прекрасной игре, которая состоится у двух великих клубов на "Сан-Сиро". Все дело в образовании. Вам, парни, нужно над этим поработать.Спасибо всем фанатам и другим журналистам за поддержку. Ждем завтрашней игры", — написал Лукаку в твиттере.