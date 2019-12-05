"После пяти лет в "Ювентусе" я не хочу облажаться". Аллегри не вернется к работе раньше лета

Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что не намерен возвращаться к работе в этом сезоне, и отметил, что работает над своим английским."Вернусь в июне. Не знаю, можно ли это назвать творческим отпуском. Как только наши пути с "Ювентусом" разошлись, я сразу решил сделать перерыв на год.Я провел 18 лет на поле, тренировал еще 16, в итоге взял паузу спустя 34 года. Я рад, у меня есть возможность поразмышлять, пообщаться с людьми, заняться личной жизнью, чего я очень хочу, сходить в театр, на выставки искусства, почитать книги.Я беру уроки английского в Милане и уже вполне неплохо разговариваю. Аудирование дается мне сложнее всего. Если собеседник поможет мне и будет говорить медленнее, я пойму. Я смотрю фильмы на английском и понимаю книги.Следующий год будет важным. Я должен буду сделать ответственный выбор, и нужно быть к этому готовым. После пяти лет в "Ювентусе" я не хочу вернуться в игру и облажаться", — цитирует Аллегри ESPN.Напомним, Аллегри с "Ювентусом" пять раз становился чемпионом Италии и дважды вышел в финал Лиги чемпионов.