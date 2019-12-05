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"Ювентус" и "Милан" претендуют на Паредеса

"Ювентуса" и "Милан" заинтересованы в приобретении полузащитника "ПСЖ" Леандро Паредеса. Об этом сообщает Calciomercato.

25-летнего аргентинца, который в прошлом выступал за "Зенит", также хотели бы видеть в своем составе "Бетис" и "Севилья". Паредес связан контрактом с "ПСЖ" до лета 2023 года. За трансфер аргентинца из "Зенита" в январе 2019 года парижский клуб заплатил 40 млн евро, а на данный момент Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

Паредес не имеет регулярной игровой практики в "ПСЖ", где в сезоне-2019/20 он принял участие лишь в 10 матчах, проведя на поле в общей сложности 456 минут, не отметившись при этом результативными действиями.

Sport24


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Теги: Ювентус Милан Парадес Серия А
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