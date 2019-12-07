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"Лацио" одержал победу над "Ювентусом"

В матче 15-го тура чемпионата Италии "Лацио" обыграл "Ювентус" со счетом 3:1.

Чемпионат Италии

15 тур

Голы: Луис Фелипе, 45+1, Милинкович-Савич, 74 - Роналду, 25, Кайседо, 90+5.
Нереализованный пенальти: Иммобиле, 79 (вратарь).

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Раду, Ачерби, Лаццари, Лулич, Милинкович-Савич (Кайседо, 90), Лейва, Луис Альберто (Пароло, 76), Корреа, Иммобиле (Катальди, 85).

"Ювентус": Щенсны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Матюиди, Куадрадо, Бентанкур (Джан, 41), Пьянич, Бернардески (Данило, 71), Роналду, Дибала (Игуаин, 80).

Предупреждения: Луис Альберто, 6, Пьянич, 11, Дибала, 37, Лаццари, 63, Щенсны, 77, Лейва, 86.

Удаление: Куадрадо, 69.


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Теги: Ювентус Лацио Серия А
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