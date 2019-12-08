Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри дал комментарий после выездного матча 15-го тура итальянской Серии А с римским "Лацио" (1:3).
"Мы отлично провели первый тайм, но, к сожалению, пропустили в концовке, когда нам было важно идти вперёд. Затем результат обусловили неблагоприятные для всех эпизоды. Мы проиграли матч, в котором действовали хорошо, когда были в равных составах.
Не согласен с тем, что в эпизоде с удалением Хуана Куадрадо у соперника была явная возможность забить. Думаю, жёлтая карточка была бы справедливым наказанием, о чём изначально думал и рефери. Но мы концентрируемся только на тех вещах, которые можем контролировать, и в этом случае была очевидная ошибка.
Родриго Бентанкур? Сегодня он пройдёт медицинское обследование. Сейчас этот игрок важен для команды. Криштиану Роналду уже вернулся к тренировкам. Он возвращается на очень высокий уровень", — цитирует Сарри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на DAZN.
"Чемпионат"
Сарри: Роналду возвращается на очень высокий уровень
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