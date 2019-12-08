Райола: не было сказано, что Ибрагимович обязательно вернется в Италию

Мино Райола, агент шведского форварда Златана Ибрагимовича, не уверен, что его клиент продолжит карьеру в Серии А."Не было сказано, что Ибрагимович обязательно вернется в Италию. Какой из клубов он выберет? Кто знает, мы все свободные люди. Я не исключаю ничего, даже завершения карьеры с его стороны, но это очень маловероятно. Ибра все еще в отличной форме.Конечно, если Златан вернется, Серия А станет более привлекательным чемпионатом: и как зрелище, и как телевизионный продукт. Можете себе представить, сколько болельщиков будут смотреть ее каждые выходные", — цитирует Райолу La Gazzetta dello Sport.Ибрагимович в ноябре покинул "Лос-Анджелес Гэлакси", за который выступал с марта 2018 по ноябрь 2019 года. Всего за клуб MLS 38-летний бомбардир провел 58 матчей и забил 53 гола.В начале декабря Златан подтвердил, что в январе 2020 года вернется в Италию, где уже выступал за "Интер" и "Милан". Ибрагимович не стал уточнять, к какой именно команде присоединится, но СМИ сообщали, что Златан вернется в "Милане". Также в услугах форварда заинтересована "Болонья".