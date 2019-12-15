Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о проблеме, которая влияет на результаты команды в итальянской Серии А.
"Риск падения уровня интенсивности и количества набранных очков после матчей в Лиге чемпионов виден по статистике. С этим бессмысленно спорить, поскольку такое произошло уже два-три раза в этом сезоне. Мы должны выяснить причину и всё исправить.
Игра в Серии А и Лиге чемпионов отличается, но нельзя сказать, что европейские соперники более открыты. "Байер" сосредоточен в основном на владении мячом, в то время как московский "Локомотив", как правило, закрывается.
Возможно, подсознательно мы начинаем думать о других целях после стольких титулов Серии А, но с этим надо бороться. Если хотим быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов, должны быть конкурентоспособными и в Италии", — цитирует Сарри AS.
"Чемпионат.сом"
Сарри: должны оставаться конкурентоспособными в Серии А, если хотим выиграть ЛЧ
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