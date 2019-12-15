"Монца" хочет подписать Ибрагимовича

"Монца", выступающая в Серии А, хочет пригласить в команду шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Об этом рассказал руководитель итальянского клуба Адриано Галлиани.



"После того, как президент "Монцы" Сильвио Берлускони дал добро, я обратился с предложением к агенту Златана. Он сказал мне поговорить с Ибрагимовичем лично, поэтому я предложил ему контракт на два с половиной года. Я сказал ему, что через 2 года мы будем в Серии А", — цитирует Галлиани Corriere della Sera.