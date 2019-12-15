Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил дубль в матче 16-го тура итальянской Серии A с "Удинезе" (3:1).
Таким образом, в активе португальского футболиста 11 голов в сезоне-2019/20 (Серия A и Лига чемпионов).
Как пишет твиттер OptaPaolo, Роналду — единственный футболист из топ-5 европейских лиг, который забивает 10 и более мячей, учитывая все турниры, в каждом из последних 15 сезонов.
Sport24.ru
Роналду - единственный из топ-5 лиг, забивающий 10+ голов во всех турнирах 15 последних сезонов
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»