В матче 16-го тура Серии "Рома" на своем поле обыграла СПАЛ - 3:1.
Чемпионат Италии
16 тур
Голы: Петанья, 44 (пен.), Пеллегрини, 53, Перотти, 66 (пен.), Мхитарян, 83
Рома: Лопес, Коларов, Фасио, Четин, Флоренци, Верету, Диавара, Пеллегрини, Дзаньоло, Джеко (Калинич, 89), Перотти (Мхитарян, 79)
СПАЛ: Бериша, Сионек, Томович, Сантос, Викари, Фелипе (Тунёв, 73), Валоти (Янкович, 86), Миссироли, Мургиа, Палоски (Флоккари, 85), Петанья
Предупреждения: Фелипе, 50, Четин, 54, Викари, 66, Янкович, 90+2
"Рома" одержала волевую победу над СПАЛом
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