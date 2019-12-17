Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, не исключил, что "старая синьора" может стать последним клубом в карьере 34-летнего игрока.
"Мог бы Роналду завершить карьеру в Турине? Да, он мог бы это сделать. Криштиану подписал контракт. Он счастлив в "Ювентусе", работая под руководством великого тренера", — приводит слова Мендеша Calciomercato.com.
Португалец перешел в "Ювентус" из "Реала" в июле 2018 года за 117 миллионов евро. За это время Роналду провел в составе туринцев 62 матча, забил 39 голов, сделал 12 результативных передач и стал чемпионом Италии.
Sport24
Агент: Роналду мог бы завершить карьеру в "Ювентусе"
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