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"На такие вещи больно смотреть". Туре раскритиковал кампанию Серии А против расизма

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре, выступающий ныне за китайский клуб "Циндао Хайню", сообщил, что рассматривает возможность завершения карьеры для начала борьбы с дискриминацией в футболе.

В частности, Туре раскритиковал кампанию итальянской Серии A по борьбе с расизмом. Напомним, лига привлекла всемирно известного художника Симоне Фугадзотто, который использует шимпанзе и обезьян во всех своих картинах.



"Когда я увидел это… Конечно, хочу поиграть еще, но я должен завершить карьеру, чтобы присоединиться к ФИФА и работать над этим. На такие вещи очень больно смотреть. Не знаю, как люди после такого могут им доверять", — цитирует Туре Sky Sports.

Sport24


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Теги: Туре Серия А
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