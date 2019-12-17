"На такие вещи больно смотреть". Туре раскритиковал кампанию Серии А против расизма

Serie A has been criticised for a "misguided" anti-racism campaign using posters of monkeys.



Read more: https://t.co/64ddmBbjSP pic.twitter.com/N2W3KHxHnh — BBC Sport (@BBCSport) December 16, 2019

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре, выступающий ныне за китайский клуб "Циндао Хайню", сообщил, что рассматривает возможность завершения карьеры для начала борьбы с дискриминацией в футболе.В частности, Туре раскритиковал кампанию итальянской Серии A по борьбе с расизмом. Напомним, лига привлекла всемирно известного художника Симоне Фугадзотто, который использует шимпанзе и обезьян во всех своих картинах."Когда я увидел это… Конечно, хочу поиграть еще, но я должен завершить карьеру, чтобы присоединиться к ФИФА и работать над этим. На такие вещи очень больно смотреть. Не знаю, как люди после такого могут им доверять", — цитирует Туре Sky Sports.