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"Рома" на выезде разгромила "Фиорентину"

В матче 17-го тура чемпионата Италии "Рома" разгромила "Фиорентину" со счетом 4:1.

Чемпионат Италии

17 тур

Голы: Джеко, 19, Коларов, 21, Бадель, 34, Пеллегрини, 73, Дзаньоло, 88

Фиорентина: Дронговский, Касерес, Песселья, Миленкович, Далберт, Лирола, Кастровилли, Бадель, Пульгар, Боатенг (Абреу, 66), Влахович

Рома: Лопес, Смоллинг, Манчини, Флоренци, Коларов, Верету, Диавара, Пеллегрини, Дзаньоло, Джеко, Перотти

Предупреждения: Песселья, 20, Дзаньоло, 38, Касерес, 45+1, Коларов, 45+2, Диавара, 57, Кастровилли, 64


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Теги: Рома Фиорентина Серия А
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