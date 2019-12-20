В матче 17-го тура чемпионата Италии "Рома" разгромила "Фиорентину" со счетом 4:1.
Чемпионат Италии
17 тур
Голы: Джеко, 19, Коларов, 21, Бадель, 34, Пеллегрини, 73, Дзаньоло, 88
Фиорентина: Дронговский, Касерес, Песселья, Миленкович, Далберт, Лирола, Кастровилли, Бадель, Пульгар, Боатенг (Абреу, 66), Влахович
Рома: Лопес, Смоллинг, Манчини, Флоренци, Коларов, Верету, Диавара, Пеллегрини, Дзаньоло, Джеко, Перотти
Предупреждения: Песселья, 20, Дзаньоло, 38, Касерес, 45+1, Коларов, 45+2, Диавара, 57, Кастровилли, 64
"Рома" на выезде разгромила "Фиорентину"
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