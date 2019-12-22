Альберто - о победе в Суперкубке Италии: все говорили, что обыграть "Ювентус" невозможно

Полузащитник "Лацио" Луис Альберто поделился впечатлениями от победы над "Ювентусом" (3:1) в матче за Суперкубок Италии. Испанец забил первый гол в этой встрече."Я делаю для команды все, что могу. Мы очень много работали ради того, чтобы поднять над головой этот трофей. Все говорили, что это невозможно, но мы победили.Нам нужно продолжать идти по этому пути, а фанаты должны оставаться с нами до самой смерти! Настанет момент, когда команде понадобится их поддержка, и они станут нашим 12-м игроком.Никто не ожидал, что мы выиграем восемь матчей Серии А кряду, а затем победим "Ювентус". У нас прекрасная команда. Мы должны продолжать верить", - цитирует Альберто football-italia.