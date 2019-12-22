» » "Наполи" вырвал победу в матче с "Сассуоло"

"Наполи" вырвал победу в матче с "Сассуоло"

В матче 17-го тура чемпионата Италии "Наполи" обыграл "Сассуоло" со счетом 2:1.

Чемпионат Италии

17 тур

Голы: Траоре, 29, Аллан, 57, Обьянг. 90+4 (авто.)

Сассуоло: Педжоло, Кирьякопулос, Пелузо, Марлон (Романья, 51), Мюльдюр, Локателли, Обьянг, Траоре, Дункан (Джуричич, 64), Бога (Маньянелли, 82), Капуто

Наполи: Мерет, Луперто (Хюсай, 46), Манолас, Ди Лоренцо, Руй, Зелиньски, Руис (Элмас, 72), Аллан, Кальехон, Инсинье, Милик (Мертенс, 77)

Предупреждения: Руй, 33, Траоре, 37, Локателли, 66, Элмас, 72


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Наполи Сассуоло Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Моуринью: Рюдигер повел себя очень хитро. Сон сейчас плачет
Аспиликуэта рассказал о расистском инциденте во время матча "Тоттенхэм" - "Челси"
Лэмпард: в матче с "Тоттенхэмом" игроки "Челси" показали себя бойцами
"Эспаньол" может уволить Мачина спустя два месяца после назначения
"Реал" дома не смог обыграть "Атлетик"
"Наполи" вырвал победу в матче с "Сассуоло"
Альберто - о победе в Суперкубке Италии: все говорили, что обыграть "Ювентус" невозможно
"Тоттенхэм" начал расследование проявлений расизма после матча с "Челси"
В матче "Тоттенхэм" - "Челси" диктор трижды призывал трибуны к порядку. Фанаты оскорбляли Рюдигера
"Арсенал" может купить форварда "Байера" Фолланда
Моуринью впервые в карьере проиграл домашний матч команде, которую раньше тренировал
ЦСКА хочет арендовать нападающего "Фиорентины" Педро Абреу
Дини: для меня давление - это видеть, как моя мама работает на трех работах
"Реал" - "Атлетик": стали известны стартовые составы команд
Сульшер: "Манчестер Юнайтед" не заслужил победу над "Уотфордом"
Санчо близок к переходу в "Челси" за 140 миллионов
"Лацио" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии 6
Бобан: "Милан" доволен Пиоли, исключая матч с "Аталантой"
VAR против Жозе. Лэмпард более чем уверенно победил бывшего наставника 1
"Челси" одержал уверенную победу над "Тоттенхэмом" 2
Манджукич заработает 12 миллионов евро в Катаре
"ПСЖ" ведёт переговоры по трансферу хавбека "Милана" Пакета
Харт может продолжить карьеру в "Интер Майами" Бекхэма
"Боруссия" Д интересуется Тюрамом
"Бавария", "Боруссия" и "Арсенал" готовы заплатить 8,5 млн евро за Мертенса
Эмери: Артета готов к переходу на следующий уровень
Тиль ответил на топ-10 вопросов о себе: отличная черта в том, что я люблю помогать людям
Флик: мы постараемся привезти в Мюнхен как можно больше побед и титулов
Денис Черышев: это был невероятный и незабываемый год. Но "Валенсии" есть, что улучшать
"Манчестер "Юнайтед" потерпел поражение от "Уотфорда" 9
Все новости