В матче 17-го тура чемпионата Италии "Наполи" обыграл "Сассуоло" со счетом 2:1.
Чемпионат Италии
17 тур
Голы: Траоре, 29, Аллан, 57, Обьянг. 90+4 (авто.)
Сассуоло: Педжоло, Кирьякопулос, Пелузо, Марлон (Романья, 51), Мюльдюр, Локателли, Обьянг, Траоре, Дункан (Джуричич, 64), Бога (Маньянелли, 82), Капуто
Наполи: Мерет, Луперто (Хюсай, 46), Манолас, Ди Лоренцо, Руй, Зелиньски, Руис (Элмас, 72), Аллан, Кальехон, Инсинье, Милик (Мертенс, 77)
Предупреждения: Руй, 33, Траоре, 37, Локателли, 66, Элмас, 72
"Наполи" вырвал победу в матче с "Сассуоло"
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