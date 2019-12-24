Роналду признался, что ему трудно забивать в чемпионате Италии

Форвард миланского "Интера" Ромелу Лукаку рассказал об откровенном разговоре с нападающим туринского "Ювентуса" Кришитану Роналду.По словам игрока "нерадзурри", португалец признался ему в том, что ему очень сложно оформлять голы в чемпионате Италии, так как с точки зрения обороны этот турнир один из самых трудных."Раз даже Криштиану говорит такие вещи, значит это и правда должно быть сложно", — цитирует Лукаку New York Times.Напомним, что в текущем сезоне Роналду сыграл в 14 матчах Серии А, записав на свой счет десять голов и одну голевую передачу. Это хукдший показатель португальца за последние десять лет.