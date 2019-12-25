Де Лаурентис: "Наполи" с Гаттузо ждет светлое будущее

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис обратился с новогодним поздравлением к фанатам. Босс неаполитанцев заверил, что под руководством нового главного тренера Дженнаро Гаттузо команду ждет светлое будущее."Последние месяцы уходящего года не принесли нам удовлетворения и удовольствия, которые мы получали ранее. Но я уверен, что назначение Дженнаро Гаттузо, усердная работа команды и наше единство сделают свое дело. Впереди у нас светлое будущее", — приводятся слова Де Лаурентиса на официальном сайте "Наполи".Напомним, Гаттузо сменил на посту главного тренера "Наполи" Карло Анчелотти, который был уволен после выхода клуба в 1/8 финала Лиги чемпионов. С ноября 2017 года по май 2019-го Гаттузо возглавлял "Милан".В таблице Серии A "Наполи" (24 очка) располагается на 8-й строчке. Отставание от лидирующих "Ювентуса" и "Интера" — 18 очков, от зоны Лиги чемпионов — 11.