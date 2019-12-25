Альберто: сейчас "Лацио" нереально бороться за чемпионский титул

Полузащитник "Лацио" Луис Альберто считает, что команда пока не готова бороться за чемпионский титул Серии А."Пока что для "Лацио" нереально бороться за чемпионский титул. Конечно, порой мы думаем о нем, но нам лучше забыть об этом. Мы сможем бороться за титул лишь закрепив менталитет победителей, а также сделав выводы из собственных ошибок. Мы на правильном пути, но пока лишь в стадии роста", — цитирует Альберто Goal."Лацио" с 36 очками после 16-го тура занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Римляне отстает от лидирующих "Интера" и "Ювентуса" на шесть очков, но имеет игру в запасе.