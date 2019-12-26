Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сказал, что пока не планирует становиться тренером после завершения карьеры футболиста.
"Прямо сейчас я не заинтересован в том, чтобы стать тренером, но, может быть, однажды мне будет скучно, и я захочу этого. Если бы я стал тренером, я был бы мотиватором, тренер должен передавать свою страсть и талант команде. Например, мне нравится получать удовольствие от игры, вести мяч, бить по воротам, забивать голы, и как мотиватор я должен передать это команде", - цитирует Роналду Goal со ссылкой на DAZN Italy.
"Чемпионат.сом"
Роналду: прямо сейчас я не заинтересован, чтобы стать тренером
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»