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Ибрагимович согласился заключить полугодичный контракт с "Миланом"

Нападающий Златан Ибрагимович согласился продолжить карьеру в "Милане".

38-летний швед заключит контракт на полгода с возможностью его продления в зависимости от выполнения спортивных условий. Стороны должны согласовать все детали контракта до завтрашнего утра, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

Ибрагимович уже выступал за "Милан" в 2010–2012 годах. Он провел за россонери 85 матчей и забил 56 мячей.

Последним клубом Златана был "Лос-Анджелес Гэлакси", где он играл с марта 2018 года. Его контракт с клубом истекает 31 декабря, поэтому "Милану" он достанется бесплатно. Всего за "Гэлакси" Ибрагимович провел 58 матчей и забил 53 гола.

Sport24.ru


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Теги: Ибрагимович Милан Серия А
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