Роналду провел тренировку с Джоковичем: учу Новака прыгать Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду провел тренировку вместе с сербским теннисистом Новаком Джоковичем."Учу Новака прыгать! Было приятно увидеть тебя и потренироваться, мой друг", — написал Роналду в Instagram. View this post on Instagram Teaching @djokernole how to jump!!???? Was a pleasure to see you and train with you my friend!! A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Dec 27, 2019 at 2:04am PST "СЭ" Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 18:20 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: Роналду Ювентус Серия А Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 100 1 2 3 4 5