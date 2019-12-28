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"Милан" этой зимой хочет заполучить ещё двух игроков

"Милан" не собирается останавливаться на трансфере нападающего Златана Ибрагимовича, который вернулся в стан красно-чёрных 27 декабря. В планы боссов клуба входят ещё два приобретения, сообщает Calciomercato.com.

В январе 2020 года "Милан" хочет купить хавбека "Манчестер Юнайтед" Неманью Матича и защитника каталонской "Барселоны" Жан-Клера Тодибо. Красно-чёрные уверены, что им удастся заполучить обоих футболистов.

Трансферная стоимость Матича оценивается в € 20 млн. В нынешнем сезоне 31-летний серб принял участие в 7 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.

"Чемпионат"


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Теги: Милан Серия А
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