Де Росси может вернуться в "Рому"

Легенда "Ромы" Даниэле Де Росси может вернуться в итальянский клуб, сообщает Corriere dello Sport.По информации источника, возвращение может состояться, если консорциум The Friedkin Group завершит покупку "Ромы" за € 780 млн. Отмечается, что представители американской компании уже связывались Де Росси и обсуждали с ним возможное назначение на административный пост в римском клубе в случае заключения сделки.Напомним, Де Росси играл в составе "Ромы" с 2002 по 2019 год, а после перешёл в аргентинский клуб "Бока Хуниорс".