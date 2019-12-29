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Паллотта в ближайшие часы закроет сделку по продаже "Ромы"

Владелец "Ромы" Джеймс Паллотта согласился продать клуб Дэну Фридкину, сообщает Football Italia со ссылкой на многочисленные итальянские СМИ.

По данным источника, "Рома" обретёт нового владельца ещё до конца года. О сделке может быть объявлено сегодня, 29 декабря, или утром 30 декабря.

Переговоры между сторонами начались ещё несколько месяцев назад. В итоге бизнесмены сумели договориться об условиях.

За римский клуб Фридкин заплатит около € 800 млн. Порядка € 270 млн будет потрачено на погашение долга Goldman Sachs. Ещё около € 150 млн евро новый владелец использует для рекапитализации клуба.

Предполагается, что управлять клубом будет Райан Фридкин, сын нового владельца. Паллотта из продажи извлечёт прибыль, превышающую € 100 млн.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Паллотта Рома Серия А
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