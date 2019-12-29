После подписания контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем руководство "Милана" готово осуществить трансфер форварда Сусо, сообщает Calciomercato.com.
Красно-чёрные хотят выручить с продажи Сусо € 25 млн. В услугах игрока заинтересованы "Наполи" и "Севилья".
Сусо выступает за "Милан" с января 2015 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне 26-летний испанец забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах итальянской Серии А.
"Чемпионат.сом"
"Милан" готов продать Сусо за 25 млн евро
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