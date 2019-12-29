Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards.
Торжественная церемония вручения награды прошла в Дубае 29 декабря. Роналду прилетел в ОАЭ вместе с невестой Джорджиной Родригес и старшим сыном.
Роналду стал обладателем данной премии в рекордный шестой раз. Ранее португалец побеждал в 2011, 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.
Sport24
Роналду признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
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