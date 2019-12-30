Источник: Борини перейдёт из "Милана" в "Дженоа"

Нападающий "Милан" Фабио Борини покинет итальянский клуб и продолжит карьеру в "Дженоа". Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира в своём "твиттере".Как сообщает источник, "Милан" одобряет уход игрока из клуба. "Дженоа" предлагает игроку контракт до 2022 года. Ранее стало известно, что вратарь "Ювентуса" Маттиа Перин также вернётся в клуб. Голкипер дал согласие на переход в команду, цвета которой защищал ранее. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшее время. Голкипер присоединится к генуэзской команде на правах полугодичной аренды.Фабио Борини перешёл в "Милан" из "Саутгемптона" летом 2018 года за € 7 млн. В этом сезоне нападающий провёл за клуб два матча в Серии А.