» » Стало известно, когда состоится презентация Ибрагимовича в "Милане"

Стало известно, когда состоится презентация Ибрагимовича в "Милане"

27 декабря "Милан" с помощью видеоролика анонсировал возвращение в клуб шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

Как сообщает Milan News, официальная презентация 38-летнего футболиста в "Милане" состоится 3 января 2020 года в 10:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что швед заключил полугодичный контракт с возможностью продления еще на сезон. За ближайшие полгода Златан заработает 3 млн евро. В команде он будет выступать под номером "11".

38-летний Ибрагимович уже выступал за "Милан" в 2010–2012 годах. Он провел за россонери 85 матчей и забил 56 мячей, 42 из которых в Серии А — лучший показатель среди игроков "Милана" за уходящее десятилетие.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Ибрагимович Милан Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Стало известно, когда состоится презентация Ибрагимовича в "Милане"
Абрахам отказывается продлевать контракт с "Челси"
"Ювентус" согласовал условия контракта с Кулушевским и близок к приобретению игрока
Фернандеш признан автором лучшего гола "Краснодара" в первой части сезона
Защитник "Кардиффа" показал голову после столкновения с партнёром и пошутил над ним
"МЮ" нанял тренера вратарей года в Англии-2015 для работы с де Хеа
Облак - лидер среди вратарей топ-5 лиг Европы по числу сухих матчей в 2019 году 1
"Бенфика" согласовала с "Боруссией" трансфер Вайгля
Курский "Авангард" может получить новый стадион в 2030 году
Болельщики ЦСКА признали Влашича лучшим игроком декабря
Семин о Егорове: нельзя сказать, что он лоббировал одну или другую команду 4
Эмери назвал единственного игрока "Арсенала", не пришедшего попрощаться с ним после увольнения 1
"Сочи" и "Оренбург" сыграют 11 марта 2
Месси и Байлз признаны спортсменами года по версии Международной ассоциации спортивной прессы 1
"Интер" заинтересован в услугах Видаля 1
"Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Холанда из-за его агента
И. Хомуха перешел в "Енисей"
Стало известно имя нового главного тренера "Витесса" 1
Малком сменил имидж (фото) 3
Источник: Егоров заставлял инспекторов менять оценки судьям 11
Егорова обвинили в давлении на инспекторов и продвижении любимчиков, Семак дал яркое интервью. Главное за день
"Енисей" подписал полузащитника "Краснодара" Ланина
Парамонов войдет в тренерский штаб "Оренбурга"
Самошников покинул "Торпедо"
Куртуа хочет выиграть все трофеи с "Реалом"
Артета не хочет ухода Джаки из "Арсенала"
Руни не планирует завершать карьеру после окончания срока действия контракта с "Дерби Каунти"
"Урал" может арендовать Васютина
Эден Азар признан игроком года в сборной Бельгии
Байи приступил к тренировкам после травмы
Все новости