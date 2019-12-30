27 декабря "Милан" с помощью видеоролика анонсировал возвращение в клуб шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
Как сообщает Milan News, официальная презентация 38-летнего футболиста в "Милане" состоится 3 января 2020 года в 10:00 по местному времени.
Ранее сообщалось, что швед заключил полугодичный контракт с возможностью продления еще на сезон. За ближайшие полгода Златан заработает 3 млн евро. В команде он будет выступать под номером "11".
38-летний Ибрагимович уже выступал за "Милан" в 2010–2012 годах. Он провел за россонери 85 матчей и забил 56 мячей, 42 из которых в Серии А — лучший показатель среди игроков "Милана" за уходящее десятилетие.
Sport24
Стало известно, когда состоится презентация Ибрагимовича в "Милане"
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