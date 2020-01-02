Нападающий Златан Ибрагимович в четверг, 2 января, прибыл в Италию. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, самолет с футболистом на борту приземлился в Милане в 13:30 по московскому времени.
Теперь швед отправится на медосмотр в клинику "Ла Мадоннина", а после поедет в офис "Милана" для подписания контракта. Как стало известно ранее, соглашение форварда будет рассчитано до июня 2020 года и будет продлено автоматически, если он проведет 50% матчей или более.
Кроме того, во второй половине дня Ибрагимович должен провести свою первую тренировку с "россонери".
Ибрагимович уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год.
Sport24
Ибрагимович прибыл в Италию для подписания контракта с "Миланом"
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