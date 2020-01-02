Дибала рассказал, кому подражал в детстве

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, кто был его кумиром детства."Я часто смотрел футбол, мой отец был фанатом "Бока Хуниорс". При этом один из братьев болел за "Индепендьенте", а другой за "Ривер Плейт". Поэтому каждый пытался взять меня в свою команду.В детстве мне нравился Хуан Рамон Рикельме. Он был одним из моих кумиров. Мне нравилось, как он играл, как двигался, его спокойствие, с которым он делал те или иные вещи.Каждый раз собираясь на тренировку я пытался ему подражать, делать то, что показывал он на поле. Это было невероятно", — цитирует Дибалу Goal.