Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович высказался о своём возвращении в клуб.
"Я чувствую, каковы ожидания. У меня хорошие отношения с фанатами. 50% того, что мы делаем, – это их заслуга. С ними всё даётся проще. Я готов и надеюсь начать играть сразу же. Мальдини позвонил мне после последнего матча за "Гэлакси»" Мы обсудили моё самочувствие и другие основные вопросы.
В 38 лет у меня было больше предложений, чем в 28. Я искал адреналин внутри себя, чтобы добиться своего максимума. Что касается возвращения в "Милан", это не было сложным решением. В 2012 году я ушёл без собственного согласия, но ситуация сложилась так, как сложилась, и я ничего не мог с этим поделать. Этот клуб вернул мне счастье от игры в футбол после периода в "Барселоне". Я пришёл сюда, чтобы улучшить нынешнее положение дел", — цитирует Ибрагимовича Football Italia.
"Чемпионат.сом"
Ибрагимович: в 38 лет у меня было больше предложений, чем в 28
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