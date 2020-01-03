Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал возвращение в стан россонери.
"После травмы, которую я получил в "Манчестер Юнайтед", многие говорили, что я не смогу вернуться. Я усердно работал и могу играть. Я уже не могу делать это, как 10 лет назад, но знаю, на что способен. Вместо бега я могу пробить с 40 метров!
Я знаю, что в "Милане" давление очень высоко. Все ждут результатов. Нам нужно добиться большего, и я хочу, чтобы мы улучшили своё положение. Что касается лично меня, я хочу получить столько удовольствия, сколько возможно", - цитирует Ибрагимовича Football Italia.
"Чемпионат.сом"
Ибрагимович: не могу играть, как 10 лет назад
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»