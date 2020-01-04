"Интер" готов продать игроков на 150 млн евро

"Интер" намерен выручить солидную сумму с продажи игроков в два ближайших трансферных окна, сообщает Tuttosport.Согласно информации источника, этой зимой и ближайшим летом "нерадзурри" намерены продать семь футболистов: защитника Эстевана Дальбера, полузащитников Раджу Найнгголана, Жоау Мариу и Ивана Перишича, а также нападающих Мауро Икарди, Маттео Политано и Габриэла Барбозу. Миланский клуб рассчитывает получить с этих трансферов не менее € 150 млн.