В Швеции статую Ибрагимовича опрокинули с постамента, подпилив ноги

Неизвестные подпилили статуе ноги, после чего она завалилась на ограждение. На голову статуи была надета темная майка с желтой надписью "Швеция", а на земле было написано "убрать". Прибывшая на место полиция сделала фотографии и квалифицировала случившееся как вандализм.
Это не первый инцидент, связанный со статуей Ибрагимовича в Мальме. Ранее у нее отпиливали нос и мизинец на ноге. Болельщики "Мальме" таким образом выражают бурное недовольство тем, что Ибрагимович стал совладельцем "Хаммарбю".
Zlatan-statyn v?lt – avs?gad vid f?tternahttps://t.co/2VHf7r8R42 pic.twitter.com/OFk57xdk77— Aftonbladet (@Aftonbladet) January 5, 2020
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