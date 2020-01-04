В Швеции статую Ибрагимовича опрокинули с постамента, подпилив ноги

Статуя шведского нападающего Златана Ибрагимовича, установленная в Мальме, была опрокинута с постамента в ночь на воскресенье, сообщает Aftonbladet.Неизвестные подпилили статуе ноги, после чего она завалилась на ограждение. На голову статуи была надета темная майка с желтой надписью "Швеция", а на земле было написано "убрать". Прибывшая на место полиция сделала фотографии и квалифицировала случившееся как вандализм.Это не первый инцидент, связанный со статуей Ибрагимовича в Мальме. Ранее у нее отпиливали нос и мизинец на ноге. Болельщики "Мальме" таким образом выражают бурное недовольство тем, что Ибрагимович стал совладельцем "Хаммарбю".