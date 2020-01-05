Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон не стал исключать возвращения Златана Ибрагимовича в национальную команду. Форвард этой зимой вернулся в Европу, подписав контракт с "Миланом".
"Футболисты, которые ранее отказались играть за сборную, как я уже говорил, могут связаться со мной и сказать, что они снова заинтересованы в национальной команде. Тогда мы можем вызвать игрока. Нет ничего сложного", — цитирует Fotbollskanalen Андерссона.
"СЭ"
Тренер сборной Швеции не исключает возвращения Ибрагимовича
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