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СПАЛ потерпел поражение от "Вероны"

В матче 18-го тура чемпионата Италии "Верона" на выезде обыграла СПАЛ - 2:0.

Чемпионат Италии

18 тур

Голы: Паццини, 14, Стемпиньски, 85

СПАЛ: Бериша, Сантос, Викари (Фелипе, 77), Томович, Сионек, Стрефезза (Флоккари, 83), Куртич, Миссироли, Валоти, Палоски (Ди Франческо, 56), Петанья

Верона: Сильвестри, Ррахмани, Фараони, Гюнтер, Кумбула, Лазович, Пессина, Велозу, Цаканьи (Агьеманг-Баду, 80), Верре (Давидович, 90), Паццини (Стемпиньски, 73)

Предупреждения: Стрефезза, 45+1, Цаканьи, 66

Удаления: Томович, 38


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Теги: СПАЛ Верона
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