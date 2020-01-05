В матче 18-го тура чемпионата Италии "Верона" на выезде обыграла СПАЛ - 2:0.
Чемпионат Италии
18 тур
Голы: Паццини, 14, Стемпиньски, 85
СПАЛ: Бериша, Сантос, Викари (Фелипе, 77), Томович, Сионек, Стрефезза (Флоккари, 83), Куртич, Миссироли, Валоти, Палоски (Ди Франческо, 56), Петанья
Верона: Сильвестри, Ррахмани, Фараони, Гюнтер, Кумбула, Лазович, Пессина, Велозу, Цаканьи (Агьеманг-Баду, 80), Верре (Давидович, 90), Паццини (Стемпиньски, 73)
Предупреждения: Стрефезза, 45+1, Цаканьи, 66
Удаления: Томович, 38
СПАЛ потерпел поражение от "Вероны"
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