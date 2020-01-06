Защитник и капитан "Дженоа" Доменико Кришито прокомментировал победу над "Сассуоло" (2:1) в матче 18-го тура Серии А. Экс-игрок "Зенита" отметился голом.
"Мы знали, что нас ждет сложный матч. "Дженоа" хотел начать год как можно лучше, и мы это сделали. Впереди долгий путь, но у нас есть цель и желание продолжать этот путь.
Нам не нравится та позиция, на которой мы находимся. Как капитан, я должен вести команду за собой. В "Дженоа" пришли много людей с сильным характером, они могли бы нам помочь. Мы стремимся отдать все ради победы", — цитирует Кришито пресс-служба клуба.
Sport24
Кришито: как капитан, я должен вести "Дженоа" за собой
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