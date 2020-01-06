Лукаку: у нас отличные отношения с Мартинесом как на поле, так и вне его

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку поделился мнением о победе в матче 18-го тура чемпионата Италии над "Наполи" (3:1) и рассказал об отношениях с форвардом команды Лаутаро Мартинесом."Очень важно иметь такого лидера, как Антонио Конте, на скамейке запасных, и для молодой команды очень важно иметь кого-то с таким большим опытом.Наши отношения с Лаутаро? Мы хорошие друзья, мы много делаем вместе вне поля, а когда на поле и вовсе постоянно играем друг на друга. Я действительно доволен нашей работой на данный момент, но мы можем делать это ещё лучше", — приводит слова Лукаку Football Italia со ссылкой на Sky Sports.Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку забили на двоих 30 голов в этом сезоне. Одержав победу над "Наполи", подопечные Антонио Конте вышли на первое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 45 очков в 18 турах.