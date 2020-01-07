Рабьо: я остаюсь в "Ювентусе"

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо заявил, что он останется в туринском клубе. Сообщалось, что на француза претендует "Эвертон"."Я точно остаюсь в "Ювентусе", нет никаких проблем. Я уверен в клубе и тренере Сарри. 2019 год был сложным для меня, я приехал в "Ювентус" после долгого отсутствия игровой практики.Я рассчитываю адаптироваться в чемпионате Италии и к требованиям нового тренера. Надеюсь, 2020 год будет лучше и я смогу помочь "Ювентусу", используя весь свой потенциал", — цитирует Рабьо пресс-служба "Юве".