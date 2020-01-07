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Рабьо: я остаюсь в "Ювентусе"

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо заявил, что он останется в туринском клубе. Сообщалось, что на француза претендует "Эвертон".

"Я точно остаюсь в "Ювентусе", нет никаких проблем. Я уверен в клубе и тренере Сарри. 2019 год был сложным для меня, я приехал в "Ювентус" после долгого отсутствия игровой практики.

Я рассчитываю адаптироваться в чемпионате Италии и к требованиям нового тренера. Надеюсь, 2020 год будет лучше и я смогу помочь "Ювентусу", используя весь свой потенциал", — цитирует Рабьо пресс-служба "Юве".

Sport24.ru


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Теги: Рабьо Ювентус Серия А
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