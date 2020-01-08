"Милан" выставил Сусо на трансфер

"Милан" намерен расстаться с испанским полузащитником Сусо, утверждает Calciomercato со ссылкой на Tuttosport.По данным источника, миланский клуб выставил футболиста на трансфер и готов продать его в январе. Такое решение принято в связи с тем, что хавбек разочаровал своей игрой руководство клуба.Сусо перешёл в "Милан" в январе 2015 года из "Ливерпуля". Сумма трансфера составила € 1,3 млн. В нынешнем сезоне 26-летний испанский футболист принял участие в 16 матчах чемпионата Италии (15 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал две результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки. Контракт испанского хавбека с итальянским клубом действует до лета 2022 года.